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【J1百年構想リーグ WEST第6節】(サンガS)京都 1-2(前半0-0)C大阪<得点者>[京]マルコ・トゥーリオ(48分)[C]阪田澪哉(71分)、田中駿汰(90分+6)<警告>[京]松田天馬(75分)[C]大畑歩夢(28分)、石渡ネルソン(35分)、本間至恩(90分+1)主審:中村太└10番MF田中駿汰が終了間際に逆転V弾! C大阪が敵地で京都を下して2連勝