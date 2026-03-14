【J1百年構想リーグ EAST第6節】(三協F柏)柏 0-1(前半0-1)町田<得点者>[町]テテ・イェンギ(29分)<警告>[柏]馬場晴也(73分)[町]林幸多郎(83分)主審:小屋幸栄└イェンギのJ初弾が決勝点! ACLE明けの町田がリーグ連勝、柏は昨季の敗戦数と並ぶ5敗目…