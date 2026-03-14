【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第6節】(いちご)宮崎 1-0(前半1-0)大分<得点者>[宮]渡邉英祐(45分+2)<警告>[宮]松本雄真(18分)、渡邉英祐(52分)[大]山口卓己(53分)、榊原彗悟(63分)観衆:4,014人主審:窪田陽輔