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【J1百年構想リーグ WEST第6節】(豊田ス)名古屋 0-3(前半0-1)神戸<得点者>[神]小松蓮(12分)、井手口陽介(58分)、永戸勝也(88分)<警告>[名]森島司(43分)、マルクス・ヴィニシウス(81分)主審:上田益也└ACLEの激闘から中2日の神戸が敵地名古屋戦に3発快勝!小松リーグ2戦連発、永戸は1G1A