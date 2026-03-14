【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節】(レモンS)湘南 2-1(前半1-1)山形<得点者>[湘]オウンゴール(19分)、田村蒼生(90分+6)[山]寺山翼(29分)<退場>[山]中村亮太朗(73分)<警告>[湘]武田将平(10分)、渡邊啓吾(67分)、太田修介(76分)[山]中村亮太朗2(52分、73分)主審:山岡良介