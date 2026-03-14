【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節】(JITス)甲府 0-1(前半0-1)いわき<得点者>[い]加藤大晟(33分)<警告>[甲]武井成豪(38分)、内藤大和(41分)、安田虎士朗(44分)、水野颯太(76分)[い]高橋勇利也(73分)、深港壮一郎(73分)、村上陽斗(90分+3)主審:田中玲匡└全勝甲府が今季初黒星、5戦5発エース内藤大和の負傷交代響く…いわきが23歳FW加藤大晟の2戦連発で勝ち点3!