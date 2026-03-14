[3.14 J2・J3百年構想リーグ第6節 甲府 0-1 いわき JITス]J2・J3百年構想リーグEAST-Bは14日、第6節を各地で行い、ここまで全勝が続いていたがいわきFCに0-1で敗れた。前節まで5試合5ゴールと絶好調だったエースでキャプテンの21歳FW内藤大和が前半途中に負傷交代を強いられるアクシデントも響き、今季初黒星。一方、若手が躍動するいわきは4試合ぶりの90分間勝利で、敵地で勝ち点3を獲得した。ここまでPK戦勝利1回を含む5戦全