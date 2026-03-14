【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節】(NACK)大宮 1-2(前半0-1)藤枝<得点者>[大]カプリーニ(80分)[藤]松木駿之介2(35分、57分)<警告>[藤]中村涼(75分)、栗栖汰志(86分)、杉田真彦(90分+5)主審:俵元希