【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節】(長野U)長野 0-5(前半0-4)松本<得点者>[松]白井達也(2分)、加藤拓己(8分)、村越凱光2(35分、71分)、金子光汰(43分)<警告>[松]安永玲央(34分)主審:小林健太朗