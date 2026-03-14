【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節】(ヤマハ)磐田 0-1(前半0-0)札幌<得点者>[札]西野奨太(90分+2)<警告>[磐]吉村瑠晟(45分+1)、金子大毅(70分)、藤原健介(90分)[札]川原颯斗(31分)、福森晃斗(77分)、家泉怜依(79分)主審:須谷雄三