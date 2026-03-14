【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第6節】(駅スタ)鳥栖 1-0(前半1-0)北九州<得点者>[鳥]西澤健太(20分)<警告>[鳥]神山京右(63分)、酒井宣福(90分+6)[北]井澤春輝(86分)主審:野堀桂佑