[3.14 J1百年構想リーグWEST第6節 名古屋0-3神戸 豊田ス]ヴィッセル神戸が敵地で名古屋グランパスに3-0で快勝した。神戸はリーグ戦連勝。名古屋は今季3敗目で再び星が五分に戻った。名古屋は前節の福岡戦で5得点を奪う快勝劇をみせて連敗を2で止めた。そして今節から怪我で戦線を離れていたMF森島司が今季初出場初先発。好調FW山岸祐也は3戦連発の期待が集まる一戦になった。一方の神戸はAFCチャンピオンズリーグエリートの