[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節 柏 0-1 町田 三協F柏]14日、三協フロンテア柏スタジアムでJ1百年構想リーグ EAST第6節が開催された。試合は、FWテテ・イェンギのゴールでFC町田ゼルビアが先制、この得点が決勝点となり町田が柏レイソルに1-0の勝利を飾った。千葉との第5節を1-2で落とした9位・柏(勝ち点3)。スタメンを2選手入れ替えて、MF小見洋太はベンチスターと、千葉戦で負傷交代となったMF小西雄大はメンバー外に。代