F1中国 GP予選サーキット：中国／上海 IC天気：晴れ路面状況：ドライ気温：17.6℃路面温度：29.5℃ F1中国 GPの予選が上海 ICで行われ、K.アントネッリ（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はG.ラッセル（MER）、3番手はL.ハミルトン（FER）となっている。 詳しい順位は以下の通り。 順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ1位 K.アントネッリ（MER）1:33.305／1:32.443／1:32.064