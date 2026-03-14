「King＆Prince」の永瀬廉（27）が13日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。グループへの思いを明かした。MCの笑福亭鶴瓶が「キンプリって、何人から2人になったの」と尋ねると、永瀬は「もともとは6人だったんですよ」と告白。「6人で、1年ぐらいで1人が抜けて5人になりまして。でまた3年後ぐらいに2（人）になったんで。5年で3分の1になりましたね」と続けた。「その時不安やなかった」との問いには、「