歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。実は全て読み切った超人気コミックを明かす場面があった。この日は「大人になってからの友達」がテーマでさまざまなメッセージが寄せられる中、和田は「誰か欲しいな。私の場合は趣味がないからね」とポツリ。アシスタントの垣花正アナウンサーが「だって例えば麻雀仲間もい