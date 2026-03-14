俳優の杉浦太陽（45）、タレントの辻希美（38）が14日、「第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER」にシークレットゲストとして出演し、長女でインフルエンサーの希空（18）と親子共演を果たした。希空の背後から杉浦・辻夫妻が登場すると、会場は大歓声。仲良く3人でランウェイを歩き、センターステージで杉浦と辻が希空の両頬にキス。親子愛たっぷりのパフォーマンスに大盛り上がりとなった。辻