【マイアミ共同】世界野球ソフトボール連盟（WBSC）は13日、ドミニカ共和国が2028年ロサンゼルス五輪の野球の出場権を獲得したと発表した。五輪予選を兼ねるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で準決勝に進出し、開催国となる米国を除く米州の上位2チームという条件を満たした。ロス五輪の野球には6チームが出場。日本は27年の「プレミア12」でアジア最上位に入るか、その後の最終予選を勝ち抜けば出場権を得られる。