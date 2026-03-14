中日は石伊が五回にオープン戦1号2ランを放つなど2安打で開幕マスクへ前進。先発の松葉は4回1/3を10安打4失点と課題を残した。楽天は滝中が5回3安打3失点にまとめ、先発枠入りへアピール。浅村が二回にソロ本塁打。