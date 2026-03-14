◇サッカーJ1百年構想リーグEAST第6節 FC東京 1-1(PK6-5)水戸 (14日、ケーズデンキスタジアム水戸)FC東京の長友佑都選手が前半22分に担架で運ばれ負傷交代となるアクシデントが起こりました。開幕から不動の左サイドバックとして、6試合連続出場中の長友選手。この日も先発出場すると、前半20分過ぎに味方のコーナーキックのクリアボールをGKへバックパスした直後に右ハムストリングをおさえ、ピッチに座り込んでしまいました。長