中南米諸国を集めての「米州の盾」サミットで演説するトランプ米大統領/Rebecca Blackwell/AP via CNN Newsource（CNN）在米中国大使館はこのほど、トランプ米大統領が中心となってフロリダ州で開催された「米州の盾サミット」を揶揄（やゆ）するAI（人工知能）生成の動画を短時間公開した。トランプ氏はこのサミットで登壇し、中南米における「敵対的な外国の影響」について警告を発していた。中国大使館の公式X（旧ツイッター）