韓国を１０―０と圧倒したドミニカ共和国とカナダに辛勝した米国が準決勝に駒を進め、１５日（日本時間１６日）にマイアミで激突する。ソト（メッツ）、ゲレロ（ブルージェイズ）、タティス（パドレス）ら重量打線のドミニカ共和国とジャッジ（ヤンキース）、シュワバー（フィリーズ）らスター軍団の米国。Ｖ候補同士の激突に注目が集まるが、明らかに勢いは勝利した４戦すべて２ケタ得点で、計１４本塁打を放っているドミニカ