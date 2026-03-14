◆オープン戦巨人―日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人は１４日、日本ハム戦のスタメンを発表した。昨季限りで巨人で現役引退した長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝の引退試合となるこの試合は、先発はハワードが務める。長野氏については阿部監督は「終盤から出る。守備から入って、打席に回るところか、打席（代打）を回して守備になるか」と起用プランを明かしていた。１番・二塁浦田２番・遊撃泉口３番・三塁