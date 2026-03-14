◆オープン戦広島１―７阪神（１４日・マツダ）阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手＝前パイレーツ＝が広島・秋山との対戦を喜んだ。レッズ時代の２０２１年から２年間、チームメートだった好打者。８回から登板し、先頭の佐藤啓、菊池を連続三振に仕留めた。２死から中村奨の代打で秋山が打席に入ると、初球の１４８キロ直球を捉えられた。中越二塁打を許した右腕は「いい球をしっかり捉えられた。本当にいいバッター」と感