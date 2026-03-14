◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節横浜ＦＭ２―０千葉（１４日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで千葉とＪ１の舞台で１７年ぶりに対戦し、２―０で勝利した。試合前は東地区最下位だったが、勝ち点６で７位に浮上した。後半７分に左ＣＫのこぼれ球から、豪快なボレーシュートをたたき込んで先制点を奪った遠野大弥はこの日が２７歳の誕生日。「外しても利き足じゃないくらいの気持ちでリラックスして蹴れた。イメージ