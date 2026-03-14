昨年の日本ダービーを制したクロワデュノールの全弟という良血馬チャリングクロス（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父キタサンブラック）は、山藤賞（４月１１日、中山）に向かう。サンデーサラブレッドクラブが３月１４日、公式ホームページで発表した。前走のフリージア賞はスタートで大きく出遅れてしまい、リズムに乗れず５着に終わっていた。来週中に美浦トレセンに帰厩する予定という。