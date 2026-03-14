JRA発表14日に行われた中央競馬の中山9R・房総特別（芝2000メートル）で、ノビリシマビジョン（牝4、青木）に騎乗した戸崎圭太騎手が騎乗停止となった。今月28日から4月5日まで9日間（開催日4日間を含む）。29日のG1高松宮記念、4月5日のG1大阪杯騎乗は不可能となった。JRAによると房総特別で8位入線したロートホルンの加藤征弘調教師から、4位入線ノビリシマビジョンの最後の直線での進路の取り方について、降着の裁決を求め