◆オープン戦中日４―４楽天（１４日・バンテリンドーム）中日は３点を追う６回に追いついた。７回以降は走者を出しながらも、チャンスを生かせず、引き分けた。初回、１番に座った鵜飼の左翼への先頭打者アーチで先制。３点ビハインドの５回２死二塁では、石伊が左翼テラス席へのオープン戦１号２ランを放ち、１点差に迫ると、６回１死二塁では石川昂の左越え二塁打で同点とした。先発した松葉は、４回１／３を１０安打４