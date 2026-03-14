鈴木雅之が、3月25日にリリースするデュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』より、「渋谷で5時 (2026 Ver.) feat. 渋谷凪咲」を本日先行配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。1993年にリリースされたデュエット曲「渋谷で5時」を、デュエットパートナーとしてタレントで女優の渋谷凪咲、サウンドプロデューサーに亀田誠治を迎え、33年の時を経て再録音。今作での渋谷凪咲の起用のきっかけは、「“渋谷”