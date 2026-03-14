１４日の中山１１ＲアネモネＳ・リステッド（芝１６００メートル）で、１番人気のバルボアパーク（牝３歳、田中博康厩舎、父サートゥルナーリア）は３着に終わり、桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）の優先出走権を逃した。好位からの競馬を進め、直線もじわじわと伸びたが、２着から１馬身１／４差の３着が精いっぱいだった。クリストフ・ルメール騎手は「ゲート裏でエキサイトしていたので、力が少