女優のゼンデイヤ（29）が、俳優トム・ホランド（29）との結婚を示唆するかのように左手の指輪を披露した。映画「スパイダーマン」シリーズで共演した2人は、長年の交際を経て2024年後半に婚約。今月初めには、スタイリストのロー・ローチが「結婚式はもう終わっている」と発言していた。 【写真】左手薬指の指輪を見せたゼンデイヤ 正式な発表はないものの、ゼンデイヤは最近、左手の薬指に新たな