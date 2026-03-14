倉敷市の歴史や自然を歩きながら楽しむ「第39回瀬戸内倉敷ツーデーマーチ」が14日と15日の２日間行われています。 倉敷市役所をスタートし、市内の史跡や倉敷美観地区などの観光名所を歩いて巡るものです。 初日は、児島地区の史跡を巡って瀬戸内海の多島美を眺める40キロコースや、散歩気分の５キロコースなど４コースがあり、参加者は倉敷川沿いの河津桜など一足早い春を感