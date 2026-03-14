NetflixがWBCを独占配信中だ。「せっかく加入したのだから、WBC以外も見ておこう」。そんな人にオススメしたいネトフリドラマ5選を、年間130本以上のドラマを観る、ドラマウォッチャーの明日菜子さんに紹介してもらった。【写真で見る】「Netflix作品の到達点」「彼女以外ありえない配役」…年130本観るドラマ通が選ぶ、Netflix傑作ドラマ5選◇◇◇野球の祭典・WBC。日本ではその全試合が、Netflixで独占配信されている。かつ