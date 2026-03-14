【新華社国連3月14日】中国の傅聡（ふ・そう）国連常駐代表（国連大使）は12日、安全保障理事会イラン制裁委員会の会合で、イラン核危機の張本人は米国だと指摘し、その行動は国際法と国連憲章の趣旨と原則に違反しているとして強く非難した。傅氏は、現在のイラン核情勢と今後の出口について、中国は安保理の一員として次の4点を強調すると述べた。?武力は国際紛争を解決する正しい手段ではない。イランの国家主権、安全、