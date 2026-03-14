日本では毎年、約8万人が“行方不明者”として届け出られる。その多くはやがて帰宅するが、数千人は完全に姿を消してしまう。「蒸発者」と呼ばれる彼らは、それまでの生活をすべて捨て、ひと知れず新しい人生を始める。【画像】ヤクザから逃げてきた西成の男、行方不明の蒸発者を追う探偵も…この記事の画像をすべて見るすべてを捨てた後、彼らは何を考え、どう生きるのか。3月14日公開の映画『蒸発』は、姿を消した蒸発者たち