クラウドナイン代表取締役社長・千木良卓也氏は、今年の5月、米国カリフォルニア州パサデナ（ロサンゼルスエリア）にあるBrookside at The Rose Bowlで、日本人アーティストによる音楽フェスティバル「Zipangu（ジパング） JAPANESE MUSIC EVENT 2026」の開催を予定している。そのきっかけとなった経験について、千木良氏が語った。【写真】この記事の写真を見る（4枚）◆◆◆「これで満足していいわけがない」きっかけは昨年3