メンタルヘルスへの影響やいじめ、性的な誘いや犯罪被害――。子どものSNS利用には危険がつきまとう。我が子を守るためには、各家庭でルールを設けることが必要不可欠だ。現在配信中の「週刊文春 電子版」より一部を抜粋してお届けします。【画像】衝撃データの記述も…入手したメタ社の内部資料◆ ◆ ◆SNS利用で精神疾患発症…各地でSNS運営企業の責任を問う訴訟今年に入り、欧州の主要国で、未成年者のSNS利用を規制する法