〈「子ども13％が性的誘いを受けた」メタ社の内部資料で明らかとなった衝撃データ「19％が性的画像を目撃」《世界が注目するアメリカでの裁判》〉から続くいま米国では、世界が注目する裁判が進行している。幼少期からのSNS利用で精神疾患を発症したとする当事者などが、フェイスブックやインスタグラムを運営するメタ社などのSNS運営企業の責任を問う訴訟を各地で起こしているのだ。【画像】衝撃データの記述も…入手したメタ社