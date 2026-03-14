お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が、14日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。女性としては珍しい本名について説明した。番組では名前の由来についてトーク。WEST.の重岡大毅は「（母親から）大きくて強そうやろ？」と言われたエピソードを明かすなど、由来について語った。するとモモコは「本名はモモコと思われがちやけど、聡の一文字で“さとり”」と自己紹介。本名は「小林聡