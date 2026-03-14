テレビ東京の体験型イベント「テレ東ウェルビーイングってなんだ？パーク」が14日、東京ドームシティセントラルパークで開催。ビビる大木とおぎやはぎ・矢作兼が、バラエティ番組『家、ついて行ってイイですか？』のステージイベント『「家、ついて」って、なんかいい。番組10周年目前トークショー』に登壇した。イベントは、テレビ東京が15日まで実施する特別企画「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK〜こころとカラダ