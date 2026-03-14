今や声優としてはもちろん、朝ドラに大河に民放主演ドラマにと、俳優としても確固たる地位を築いている津田健次郎。2023年には50代にして写真集『ささやき』を発売し、大ヒットを記録した。【画像】50代で写真集が異例の大ヒット…色気に溢れたツダケンのグラビアカットを限定公開（オフショットあり）そして今年3月14日には、声優活動30周年を記念した『津田健次郎PHOTOBOOK since 1995』（講談社）を刊行する。『週刊文春