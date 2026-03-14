お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が、14日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。「SUPEREIGHT」村上信五の結婚について、エピソードを披露した。番組では本名についてトーク。モモコは本名が「小林聡（さとり）」だといい、女性では珍しい名前として話が盛り上がった。そんな本名についての裏話として持ち出したのが、村上信五の結婚届の証人だった。村上から証人を頼まれたモモ