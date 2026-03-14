〈「えっ、僕まだ写真集なんてやれますか？」50代で写真集が大ヒットして“2冊目”も刊行、『遊戯王』ファンにも“神対応”を…津田健次郎（54）に人々が惹かれてやまないワケ〉から続く今や声優としてはもちろん、朝ドラに大河に民放主演ドラマにと、俳優としても確固たる地位を築いている津田健次郎。2023年には50代にして写真集『ささやき』を発売し、大ヒットを記録した。【画像】50代で写真集が異例の大ヒット…色気に溢れ