【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１３日、米フロリダ、テキサス両州で準々決勝２試合が行われ、１次ラウンドＢ組２位の米国が５―３でＡ組１位のカナダを退け、３大会連続の準決勝進出を決めた。Ｄ組１位のドミニカ共和国はＣ組２位の韓国を１０―０の七回コールドで下し、優勝した２０１３年大会以来の４強入り。ドミニカ共和国１０―０韓国ドミニカ共和国がコ