山粼賢人さん、山田杏奈さん、眞栄田郷敦さん、矢本悠馬さん、玉木宏さん、舘ひろしさんが『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開記念舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【 山粼賢人 】お気に入りの冒頭シーンに矢本悠馬の?お尻?玉木宏は?参加したかった…お尻には力入れられる?山粼さんは、前日13日に公開を迎えた本作について?「ほぼ」初日の今日に、観に来てくださってありがとうございます