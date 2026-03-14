巨人の荒巻悠内野手（23）が14日に生放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。プロ野球選手の豪快な食事風景を明かした。この日のテーマは毎年恒例の「キャンプ事件簿」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃されたプロ2年目の荒巻。キャンプ中、ベテランの丸佳浩外野手（36）に誘われ、岸田行倫捕手（29）、ドラフト4位ルーキーの皆川岳飛外野手