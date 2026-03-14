◇プロ野球・オープン戦巨人ー日本ハム（14日、東京ドーム）この日の見どころはなんといっても16年のプロ野球選手生活に終止符を打った背番号「7」。引退試合のために支配下選手登録した長野久義“選手”です。どんな形で起用されるのか発表はされていませんが、阿部慎之助監督は試合終盤に起用するプランを明かしています。春のキャンプでも選手とともにバッティング練習する姿も見られた長野“選手”。ファンの前で再び背番号