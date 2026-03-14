その名も「海のさざなみきっぷ」東海汽船が2026年3月14日から、JR東日本と連携した「海のさざなみきっぷ」を発売。千葉旅行の移動の選択肢を拡げています。 【コレめっちゃいいじゃん！】行き特急、帰り「ジェット船格安」のきっぷ（画像で見る）同社は毎年春に東京（竹芝）〜館山（千葉県）航路を季節運行しており、すでに2月から始まっています。「海のさざなみきっぷ」は、午前中に東京方面からの特急「新宿さざなみ」を利