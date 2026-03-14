全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高円寺のうどん店『敷島』です。旬野菜の滋味も沁みる冬のご馳走！ふたを開けるとふわあっと湯気が上がる。中はクツクツ。美しく鎮座した種に気分も上がる。鍋焼きはやっぱ冬のご馳走ですな。ひと際、そんな思いを強くするのがこちら『敷島』のそれだ。種、ツユ、うどん。その一つひとつが吟味され、味が深いので思わず箸が迷う。敷島