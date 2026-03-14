［J１百年構想リーグEAST第６節］横浜FM ２−０ 千葉／３月14日／日産スタジアムワールドクラスの一発だった。横浜F・マリノスは３月14日、J１百年構想リーグEAST第６節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦し、２−０で勝利。スコアレスで迎えた52分に豪快なミドルシュートを決めたのが遠野大弥だ。左CKの場面で、ジョルディ・クルークスが蹴ったボールはクリアされるも、そのこぼれ球に遠野が反応。ペナルティーエリア